Вековой юбилей празднует газета «Псковская правда». Чем живет издание сегодня?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.11.2017 11:50

Сегодня в драмтеатре будут чествовать наших коллег – коллектив газеты «Псковская правда». В этом году у издания юбилей – сто лет. Первый выпуск вышел через два дня после Октябрьской революции. Тогда газета называлась «Псковский Набат». В дальнейшем она несколько раз меняла название и только в 1944 году стала «Псковской правдой».

Андрей Удалов, Владимир Шагапов