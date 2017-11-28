Вековой юбилей празднует газета «Псковская правда». Чем живет издание сегодня?

Сегодня в драмтеатре будут чествовать наших коллег – коллектив газеты «Псковская правда». В этом году у издания юбилей – сто лет. Первый выпуск вышел через два дня после Октябрьской революции. Тогда газета называлась «Псковский Набат». В дальнейшем она несколько раз меняла название и только в 1944 году стала «Псковской правдой».
Андрей Удалов, Владимир Шагапов
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Ноябрь 2017
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