Рекордное число президентских грантов удалось завоевать псковичам! 17 проектов вошли в список победителей второго всероссийского конкурса для некоммерческих организаций. Кому оказали поддержку федерального уровня? Какие изменения ожидают Псковскую область в связи с этим? И насколько значима грантовая поддержка для нашего региона? Эти и другие вопросы обсудим в программе "Постфактум".
Слушайте "Радио России-Псков" 27 ноября в 18.10
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Ноябрь 2017
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