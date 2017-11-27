Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.11.2017 17:56

Рекордное число президентских грантов удалось завоевать псковичам! 17 проектов вошли в список победителей второго всероссийского конкурса для некоммерческих организаций. Кому оказали поддержку федерального уровня? Какие изменения ожидают Псковскую область в связи с этим? И насколько значима грантовая поддержка для нашего региона? Эти и другие вопросы обсудим в программе "Постфактум".

Слушайте "Радио России-Псков" 27 ноября в 18.10