В Великих Луках завершились Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». Победителей чествовали в спорткомплексе «Стрелец». Большинство наград увезли с собой спортсмены из Москвы, Бурятии и Забайкальского края. У лучников Псковской области был шанс завоевать бронзу, но в результате четвёртое место.
Напомним, юноши и девушки стреляли не только за медали, но и за право попасть в следующем году в молодёжную сборную страны. В соревнованиях участвовало более пятисот лучников из тридцати пяти российских регионов. Многие спортсмены в Великих Луках не впервые.
Лариса Чурикова
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Ноябрь 2017
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