Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.11.2017 17:53

В Великих Луках завершились Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». Победителей чествовали в спорткомплексе «Стрелец». Большинство наград увезли с собой спортсмены из Москвы, Бурятии и Забайкальского края. У лучников Псковской области был шанс завоевать бронзу, но в результате четвёртое место.

Напомним, юноши и девушки стреляли не только за медали, но и за право попасть в следующем году в молодёжную сборную страны. В соревнованиях участвовало более пятисот лучников из тридцати пяти российских регионов. Многие спортсмены в Великих Луках не впервые.

Лариса Чурикова