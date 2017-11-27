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В регионе открылась неделя приёма граждан депутатами «Единой России»

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.11.2017 17:44

Старт был дан в приёмной председателя партии Дмитрия Медведева в Пскове. За помощью к секретарю регионального отделения Александру Котову обратилась Лариса Брайнина. В частности, женщина попросила сделать освещение на автобусной остановке в деревне Черняковицы Псковского района, откуда автобус забирает детей для доставки в Торошинскую среднюю школу.

Также Брайнина обозначила проблему погорельцев, проживающих в этой деревне. По её словам, им построили непригодное для проживания в холодное время года жильё. Она отметила, что ранее семье также была оказана финансовая помощь из бюджета области, однако ситуация и после этого к лучшему не изменилась. Александр Котов взял вопрос на контроль.

Кирилл Радион

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