Псковские таможенники не пропусили футбольный контрафакт

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.11.2017 17:32

Шестьдесят две тысячи контрафактных товаров с символикой Международной футбольной федерации FIFA задержала в этом году таможня Северо-Запада России. В преддверии проведения в России Чемпионата мира по футболу для псковских таможенников был проведён специальный семинар, на котором представитель FIFA рассказал, как отличить лицензионную продукцию от подделки.

Прежде всего контрафакт отличается низким качеством. Кроме того, все оригинальные сувениры Чемпионата мира, будь то рюкзаки, канцелярские товары или игрушка - волк "Забивака", имеют особые этикетки и защитные голограммы.

Виктория Писукова