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Уникальные фотографии священномученика Василия Розанова передали Псковской епархии

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.11.2017 15:46

Сегодня День памяти священномученика Василия Розанова. Много лет он служил в Покровской церкви в Опочецком уезде, а в тридцать седьмом году был расстрелян за "антисоветскую агитацию". Василий Розанов был причислен в клику святых семнадцать лет назад, икона с его изображением находится в Троицком соборе Пскова. Сюда приехали его внучка и правнучка, чтобы передать фотографии родственника Псковской епархии.

Ирина Медвёдкина, Василий Нордэн

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