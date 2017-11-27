Уникальные фотографии священномученика Василия Розанова передали Псковской епархии

Сегодня День памяти священномученика Василия Розанова. Много лет он служил в Покровской церкви в Опочецком уезде, а в тридцать седьмом году был расстрелян за "антисоветскую агитацию". Василий Розанов был причислен в клику святых семнадцать лет назад, икона с его изображением находится в Троицком соборе Пскова. Сюда приехали его внучка и правнучка, чтобы передать фотографии родственника Псковской епархии.
Ирина Медвёдкина, Василий Нордэн
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