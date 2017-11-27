Уникальные фотографии священномученика Василия Розанова передали Псковской епархии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.11.2017 15:46

Сегодня День памяти священномученика Василия Розанова. Много лет он служил в Покровской церкви в Опочецком уезде, а в тридцать седьмом году был расстрелян за "антисоветскую агитацию". Василий Розанов был причислен в клику святых семнадцать лет назад, икона с его изображением находится в Троицком соборе Пскова. Сюда приехали его внучка и правнучка, чтобы передать фотографии родственника Псковской епархии.

Ирина Медвёдкина, Василий Нордэн