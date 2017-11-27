Семье Зоновых из Опочки вручили награду победителя Всероссийского конкурса «Семья года»

Торжественная церемония прошла в Москве. Опочан члены жюри назвали лучшими в номинации «Семья - хранитель традиций». Валерий и Татьяна Зоновы вместе уже двадцать шесть лет. У них три дочери и два внука. На протяжении многих лет семья изучает и поддерживает традиции национальной славянской культуры. Зоновы - постоянные участники различных фестивалей и празднеств.
Перед зрителями выступают с народными и обрядовыми песнями. Свои знания Татьяна и Валерий стараются передать потомкам: своим детям и пока ещё совсем маленьким внукам.
Татьяна Борисова
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Ноябрь 2017
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