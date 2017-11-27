Фильм ГТРК «Псков» «Беседы реставратора» удостоен награды международного фестиваля «Радонеж»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.11.2017 15:36

Фильм ГТРК "Псков" "Беседы реставратора" - автор и режиссер Марина Михайлова - удостоен награды международного фестиваля "Радонеж". В номинации "Специальный приз жюри за документальный фильм" за отображение на экране творческого подвига уникальных реставраторов России. Фильм посвящен истории создания петербургской школы реставрации и бесценному опыту сотрудничества Академии художеств имени Репина с Псковским музеем-заповедником.

В центре фильма - судьбы городов, музейных ценностей, судьба династии реставратора Юрия Боброва. Он воспитал сотни учеников. По старинной системе, из-под руки мастера, они учились уникальному искусству возвращать миру древнейшие памятники иконописи. Фильм снимался в Пскове и Петербурге. Операторы Денис Алексеев, Владимир Шагапов, Иван Лопаев. Режиссер монтажа - Вадим Бутько. Награждение проходило в центральном Доме Кино в Москве. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России, Патриаршего совета по культуре.

Марина Михайлова