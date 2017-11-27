Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.11.2017 15:24

С 4 по 11 декабря в Москве пройдёт XVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». Этот специальный проект, учреждённый в 2000 году, – почти ровесник телеканала «Культура», и все эти годы он был и остаётся единственным на отечественном телевидении детским конкурсом в области академической музыки.

За 17 лет «Щелкунчик» всё время обновлялся: расширялась география конкурса, менялись члены жюри, корректировался регламент, модифицировалась система голосования, появился Попечительский совет, зрительское смс-голосование, прямые трансляции в эфире и онлайн на сайте канала tvkultura.ru. Кроме того, в 2016 году «Щелкунчик» стал полноправным членом Европейской ассоциации музыкальных конкурсов для юношества (EMCY), что свидетельствует о его международном признании, а 16-й конкурс стал финалистом ТЭФИ в номинации «Передачи для детей и юношества». Но главное в «Щелкунчике» осталось неизменным – конкурс открывает перед юными музыкантами перспективу дальнейшего профессионального роста: дети поступают в лучшие музыкальные учебные заведения страны, при поддержке известных российских и зарубежных музыкантов выступают с концертами в разных городах России и Европы, участвуют в самых престижных музыкальных форумах и фестивалях.

Но «Щелкунчик» – это не просто соревнование, где демонстрируют мастерство, обмениваются опытом и выслушивают советы жюри. Телевизионный формат даёт участникам реальную возможность заявить о себе, выступив перед многомиллионной телевизионной аудиторией. В финале лауреаты играют на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского – одной из лучших площадок Москвы, поэтому не только победа, но и участие в «Щелкунчике» является очень важным этапом профессионального роста для ребят.

На конкурс традиционно съезжаются дети из самых разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Странами-участницами 18-го «Щелкунчика» стали: Россия, Австралия, Австрия, Беларусь, Великобритания, Германия, Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Сингапур, Турция, Франция, Швеция, Южная Корея. 48 юных музыкантов, которым ещё не исполнилось 14 лет (исполнителям на духовых инструментах – 15), будут соревноваться в три тура по трём специальностям: фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты. Нижнего возрастного ограничения нет. В этом году самой юной участницей стала пианистка из Якутска Аида Филиппова. Ей всего 7 лет, но она будет соревноваться наравне с другими конкурсантами, а некоторые из них вдвое старше! Но таковы условия конкурса: скидок на возраст нет. Наградами ребятам будут Золотой, Серебряный и Бронзовый «Щелкунчики» в каждой номинации, фигурки которых созданы всемирно известным художником Михаилом Шемякиным. По результатам смс-голосования одному из финалистов будет вручён Приз зрительских симпатий.

В жюри 18-го «Щелкунчика» – выдающиеся российские и зарубежные музыканты. В номинации «Фортепиано»: Дмитрий Башкиров (Россия–Испания), пианист, профессор МГК им. П.И. Чайковского, Высшей школы музыки Королевы Софии в Мадриде и Международной академии на озере Комо в Италии; Юстас Дварионас (Литва), пианист, преподаватель Академии музыки Университета Витаутаса Великого (Литва), Национальной школы искусств имени М.К. Чюрлёниса (Литва) и школы Пёрселла (Великобритания); Николай Демиденко (Россия–Великобритания), пианист, лауреат международных конкурсов. В номинации «Струнные инструменты»: Захар Брон (Россия–Германия), скрипач, профессор Цюрихского университета искусств, Высшей школы музыки Кёльна и Высшей школы музыки Королевы Софии в Мадриде; Давид Герингас (Литва–Германия), виолончелист, дирижёр, почётный профессор МГК им. П.И. Чайковского и Центральной консерватории Пекина; Вейдун Тун (Китай), скрипач, педагог, член жюри престижных музыкальных конкурсов. В номинации «Духовые и ударные инструменты»: Эвелин Гленни (Великобритания), перкуссионистка, композитор, Командор Британской империи; Николай Попов (Россия), флейтист, солист симфонического оркестра Большого театра России, саксофонист, аранжировщик, композитор; Клеменс Траутманн (Германия), кларнетист, президент звукозаписывающей компании Deutsche Grammophon GmbH; Йоханнес Фишер (Германия), перкуссионист, композитор, профессор и глава отделения ударных инструментов Университета музыки в Любеке; Вадим Эйленкриг (Россия), трубач, бэндлидер, педагог, заведующий кафедрой джазового исполнительства и импровизации ГКА им. Маймонида.

В Попечительский совет 18-го конкурса вошли: Эвелин Гленни (Великобритания), перкуссионистка, композитор; Анне-Софи Муттер (Германия), скрипачка; Ирина Никитина Хефлигер (Россия), пианистка, президент Фонда «Музыкальный Олимп»; Владимир Спиваков (Россия), скрипач, дирижёр; Даниил Трифонов (Россия), пианист; Маркус Хинтерхойзер (Австрия), пианист, художественный руководитель Зальцбургского фестиваля; Алексей Шалашов (Россия), генеральный директор Московской государственной академической филармонии; Палома О`Ши (Испания), основательница Высшей школы музыки Королевы Софии в Мадриде, президент Фонда Исаака Альбениса; Геннадий Явник (Россия), генеральный директор Международного Благотворительного Фонда «Константиновский»; Марис Янсонс (Латвия–Россия), дирижёр.

4 декабря в 20:05 в эфире телеканала «Россия К» – Торжественное открытие ХVIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского. В концерте выступят победители предыдущего конкурса, а также члены жюри нынешнего – Йоханнес Фишер, Эвелин Гленни и Захар Брон в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии. Дирижёр Димитрис Ботинис.

5 и 6 декабря в Концертном зале Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского пройдут I и II туры конкурса. Телеканал «Россия К» будет вести прямую трансляцию II тура: специальность «Духовые и ударные инструменты» (6 декабря, 11:15; повтор 8 декабря, 13:05); специальность «Струнные инструменты» (6 декабря, 14:10; повтор 9 декабря, 13:05); специальность «Фортепиано» (6 декабря, 17:10; повтор 10 декабря, 13:05).

7, 8 и 10 декабря в рамках конкурса пройдут мастер-классы членов жюри Николая Демиденко, Захара Брона и Йоханнеса Фишера.

11 декабря в 19:10 в эфире – финал и Торжественное закрытие конкурса. Прямая трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского. 9 финалистов выступят с Академическим симфоническим оркестром Московской государственной филармонии. Дирижёр Димитрис Ботинис.

Ведущие Открытия и Закрытия – Варвара Кутузова и Александр Малич, I и II туров – Яна Мирой и Александр Малич.

Прослушивания I и II туров, а также Торжественное закрытие конкурса зрители могут посмотреть в режиме on-line на сайте телеканала «Россия К» (www.tvkultura.ru).

Обязательно уточнять время эфира по газетной программе

Пресс-служба телеканала «Россия К»

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