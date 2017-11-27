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Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.11.2017 14:51

Как сообщили ГТРК «Псков» в пресс-службе администрации региона, временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с Николаем Цветковым, в ходе которой информировал о решении назначить его Заместителем Губернатора Псковской области по внутренней политике.

«Рассчитываю, что в ближайшее время Вы сосредоточите свою работу на обеспечении деятельности блока внутренней политики, также в Вашу сферу будет входить обеспечение работы информационного блока. И, конечно, главная задача — подготовка к выборам Президента Российской Федерации. По работе в Избиркоме Вам это направление знакомо, но функционал теперь будет другой», — сказал Михаил Ведерников. Николай Цветков в свою очередь поблагодарил врио Главы региона за оказанное доверие, сказав, что все силы и опыт направит на выполнение поставленных задач. Напомним, Николай Цветков работал в Администрации Псковской области на различных должностях государственной службы с 2000 года. Последние восемь лет возглавлял Избирательную комиссию Псковской области.

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