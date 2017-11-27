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В Псковской области продолжается кампания по приёмке капитально отремонтированных домов

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.11.2017 12:00

В Псковской области продолжается благоустройство домов по программе Фонда капитального ремонта. В зданиях ремонтируют кровли, фасады, системы водоснабжения и отопления. Качество работ оценивает приёмочная комиссия с участием представителя Фонда капитального ремонта, местной администрации и жильцов.

Виктория Парфёнова, Алин Чабан, Юрий Ильин, Кирилл Мосин

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