Великолукский центр помощи детям выиграл грант

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.11.2017 11:58

Великолукский «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» выиграл грант. Больше семисот тысяч рублей потратят на поддержку и сопровождение приёмных родителей. Это нужно, чтобы предотвратить ситуацию, когда взятого в семью ребёнка возвращают в социальное учреждение.

Так произошло с Полиной, девочка два года жила в приёмной семье, но отношения не сложились. Чтобы таких случаев не происходило, в центре разработали проект «Клуб приёмных родителей».

Татьяна Борисова