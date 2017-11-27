Великолукский центр помощи детям выиграл грант

Великолукский «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» выиграл грант. Больше семисот тысяч рублей потратят на поддержку и сопровождение приёмных родителей. Это нужно, чтобы предотвратить ситуацию, когда взятого в семью ребёнка возвращают в социальное учреждение.
Так произошло с Полиной, девочка два года жила в приёмной семье, но отношения не сложились. Чтобы таких случаев не происходило, в центре разработали проект «Клуб приёмных родителей».
Татьяна Борисова
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3