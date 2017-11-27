logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

Великолукский центр помощи детям выиграл грант

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 27.11.2017 11:58

Великолукский «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» выиграл грант. Больше семисот тысяч рублей потратят на поддержку и сопровождение приёмных родителей. Это нужно, чтобы предотвратить ситуацию, когда взятого в семью ребёнка возвращают в социальное учреждение.

Так произошло с Полиной, девочка два года жила в приёмной семье, но отношения не сложились. Чтобы таких случаев не происходило, в центре разработали проект «Клуб приёмных родителей».

Татьяна Борисова

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Kinza
Хлебосол
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк