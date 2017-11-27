Псковские зоозащитники присоединились к акции в поддержку закона «Об ответственном обращении с животными»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.11.2017 11:50

Псковские зоозащитники присоединились к всероссийской акции в поддержку закона "Об ответственном обращении с животными". Депутаты Госдумы снова отложили рассмотрение важного для зоозащитников закона. Но смогли внести поправки в уголовный кодекс. Лишение свободы до пяти лет теперь грозит тем, кто издевается над животными при детях и транслирует всё это в сети Интернет.

Однако, защитники животных уверены, доказать в суде особую жестокость будет весьма сложно. Нужно разработать новый свод правил для владельцев домашних котов и собак, а также для тех, кто использует животных в цирках и передвижных зоопарках. В Псковском приюте "Лесопилка" волонтёры решили записать видеообращение к президенту страны, в котором настаивают, что сегодняшнее законодательство не защищает и бездомных животных. Сейчас в "Лесопилке" полсотни питомцев. У каждого своя нелёгкая судьба. К примеру, в кота по кличке "Батон", живодёр выстрелил в голову. А кого-то бросили погибать в обезвоженном состоянии. Примеров жестокого обращения - масса, волонтёры настаивают: закон нужен сейчас.

Алина Чабан