В Пскове прошёл спортивный фестиваль для людей с нарушениями слуха

Фестиваль приурочен к Всемирному дню инвалидов, который отмечается каждый год третьего декабря. Более шестидесяти спортсменов - это ученики и выпускники коррекционных школ Псковской области. Они соревновались в таких видах спорта, как мини-футбол, дартс, настольный теннис, шашки и бильярд.
Это четвёртые по счёту спортивные состязания среди инвалидов по слуху в этом году. Стоит отметить, что лучшая команда по мини-футболу будет представлять Псковскую область на межрегиональном открытом чемпионате, который пройдёт в нашем городе шестнадцатого декабря.
Алина Чабан
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Ноябрь 2017
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