В Пскове прошёл спортивный фестиваль для людей с нарушениями слуха

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.11.2017 11:46

Фестиваль приурочен к Всемирному дню инвалидов, который отмечается каждый год третьего декабря. Более шестидесяти спортсменов - это ученики и выпускники коррекционных школ Псковской области. Они соревновались в таких видах спорта, как мини-футбол, дартс, настольный теннис, шашки и бильярд.

Это четвёртые по счёту спортивные состязания среди инвалидов по слуху в этом году. Стоит отметить, что лучшая команда по мини-футболу будет представлять Псковскую область на межрегиональном открытом чемпионате, который пройдёт в нашем городе шестнадцатого декабря.

Алина Чабан