Губернаторы Калининградской и Псковской областей заключили соглашение о сотрудничестве

Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников и Губернатор Калининградской области подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Как сообщили ГТРК «Псков» в пресс-службе администрации региона, церемония состоялась в пятницу, 24 ноября, в Калининграде.
Документ нацелен на развитие и укрепление двусторонних торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере культуры, туризма, образования, здравоохранения, молодежной политики, спорта, занятости и социальной защиты населения. Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что его опыт работы в самом западном регионе России будет содействовать развитию сотрудничества двух территорий.
«Оба региона во многом схожи. И Псковская, и Калининградская области приграничные, с богатой историей, с перспективным туристским и экономическим потенциалом, обе имеют свободные экономические зоны. Мы в самом начале пути нашего сотрудничества, но у нас есть чем поделиться, обменяться опытом», — сказал Михаил Ведерников.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в свою очередь отметил, что подписанное соглашение, несмотря на рамочный характер, охватывает достаточно широкий круг вопросов. План дальнейших действий будет составлен в ближайшее время, по итогам встреч и переговоров профильных министерств и ведомств. «У нас уже есть договоренности о совместной работе в сфере культуры и туризма», — добавил Антон Алиханов.
В ходе переговоров, состоявшихся после подписания соглашения, также обсуждались вопросы взаимодействия в поисковой деятельности и в рамках межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье». Кроме того, оба региона, имеющие большой опыт международного сотрудничества в силу своего приграничного расположения, намерены разработать совместные проекты и в этой сфере.
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