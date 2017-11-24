Часть акций «Псковавиа» власти Псковской области выставят на продажу

Как сообщил ТАСС вице-губернатор Александр Кузнецов, инвестиции пойдут на обновление авиапарка. "Завершаются согласования с федеральными органами о продаже части акций "Псковавиа", до конца этого года объявим конкурс", - сообщил информационному агентству вице-губернатор.
По его словам, управление компанией в любом случае останется за Псковской областью. Сейчас средний возраст судов "Псковавиа" составляет порядка 40 лет. С обновлением авиапарка власти региона рассчитывают получить конкурентоспособного перевозчика.
Алина Толкачева
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Ноябрь 2017
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