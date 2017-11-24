В это воскресенье жители Псковской области смогут проверить свои знания по географии

Проверить свои знания по географии сможет любой желающий в это воскресенье. В полдень на пяти площадках Псковской области пройдет Международная образовательная акция «Географический диктант-2017».
Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, результаты будут известны 25 декабря. «Географический диктант» проводится третий год подряд. В этом году в нем примут участие не только все регионы России, но и другие страны.
Алина Толкачева
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Ноябрь 2017
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