В это воскресенье жители Псковской области смогут проверить свои знания по географии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.11.2017 17:50

Проверить свои знания по географии сможет любой желающий в это воскресенье. В полдень на пяти площадках Псковской области пройдет Международная образовательная акция «Географический диктант-2017».

Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, результаты будут известны 25 декабря. «Географический диктант» проводится третий год подряд. В этом году в нем примут участие не только все регионы России, но и другие страны.

Алина Толкачева