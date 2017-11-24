Молодёжный парламент при областном Собрании депутатов подвел итоги работы за 2 года

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.11.2017 17:09

Сегодня молодёжный парламент при областном Собрании депутатов провёл последнее заседание этого созыва. Подвели итоги работы за два года - срок своих полномочий. На счету молодых парламентариев - несколько крупных проектов, например, велопарад в Пскове, анкетирование молодых учителей, школа молодого избирателя, образовательные проекты и благотворительные акции.

Также за это время три члена молодёжного парламента стали депутатами областного Собрания, псковской Городской Думы и районных представительных органов.

Иван Павлов