В канун Дня матери Иван Цецерский вручил материнские сертификаты пяти псковским семьям

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.11.2017 17:08

Сегодня в канун дня матери Иван Цецерский вручил материнский сертификат пяти псковским семьям. Это уже стало доброй традицией, отметил глава города и поздравил всех мам с приближающимся Днем матери. Программа материнского капитала действует уже десять лет. За это время сертификаты в Пскове и Псковском районе получили более тринадцати тысяч семей.

Из них около тысячи трехсот только в этом году. Большинство семей на средства материнского капитала улучшили свои жилищные условия. Есть и те, кто решил потратить их на обучение детей или накопительную пенсию мамы.

Ирина Медведкина