В канун Дня матери Иван Цецерский вручил материнские сертификаты пяти псковским семьям

Сегодня в канун дня матери Иван Цецерский вручил материнский сертификат пяти псковским семьям. Это уже стало доброй традицией, отметил глава города и поздравил всех мам с приближающимся Днем матери. Программа материнского капитала действует уже десять лет. За это время сертификаты в Пскове и Псковском районе получили более тринадцати тысяч семей.
Из них около тысячи трехсот только в этом году. Большинство семей на средства материнского капитала улучшили свои жилищные условия. Есть и те, кто решил потратить их на обучение детей или накопительную пенсию мамы.
Ирина Медведкина
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Ноябрь 2017
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