Псковским старшеклассникам рассказали о профессии военного

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.11.2017 17:05

Псковские старшеклассники подержали в руках оружие. В Городском культурном центре сегодня прошла третья Всероссийская патриотическая акция «Есть такая профессия Родину защищать!» На ней работала выставка современного вооружения армии.

Кроме того, будущих абитуриентов познакомили с военными ВУЗами страны. Перед школьниками выступили представители военных академий и училищ. Ребятам предложили связать свою жизнь с армией: поступить в военный ВУЗ или пойти служить по контракту.

Андрей Удалов