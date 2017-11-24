Псковским старшеклассникам рассказали о профессии военного

Псковские старшеклассники подержали в руках оружие. В Городском культурном центре сегодня прошла третья Всероссийская патриотическая акция «Есть такая профессия Родину защищать!» На ней работала выставка современного вооружения армии.
Кроме того, будущих абитуриентов познакомили с военными ВУЗами страны. Перед школьниками выступили представители военных академий и училищ. Ребятам предложили связать свою жизнь с армией: поступить в военный ВУЗ или пойти служить по контракту.
Андрей Удалов
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Ноябрь 2017
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