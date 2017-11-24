В связи со смертью школьника в Пскове проведут серию родительских собраний

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.11.2017 17:10

Серия родительских собраний пройдёт в Пскове после гибели школьника от отравления токсичными веществами. Такое решение приняли сегодня на экстренном заседании комиссии по делам несовершеннолетних под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

Кроме того, в каждой школе проведут разъяснительную работу с детьми и их родителями. Напомню, тело 14-летнего подростка обнаружили во вторник. По предварительным данным СКР, он скончался, после того как с целью одурманивания вдохнул содержимое аэрозольного баллончика.

Надежда Прыгина