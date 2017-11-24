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О партизанской славе Дедовичского района говорим в программе "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков" 27 ноября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.11.2017 16:38

О партизанской славе Дедовичского района говорим в программе Общественность Дедовичского района несколько месяцев назад обратились к региональным властям с просьбой официально присвоить их району, бывшему в годы войны центром партизанского движения, почётный статус – Край партизанской славы.

О событиях тех страшных лет, а также о том, как жители района чтут память земляков и как на их примерах воспитывается молодое поколение - говорим в программе "Стартовая площадка".

Гость программы: руководитель рабочей группы по подготовке книги "Солдаты Победы" Николай Никитенко.

Не пропустите! 27 ноября с 7.20 на Радио России-Псков". Звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 62-80-30

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