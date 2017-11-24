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Три человека погибли в крупной аварии в Великолукском районе

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.11.2017 20:17

Крупная авария в Великолукском районе, трое взрослых погибли, выжил - подросток. Как сообщает областная Госавтоинспекция, 33-летний великолучанин, управляя Ниссаном, выехал на встречную полосу и врезался в Ниву, за рулём которой находился восьмидесятилетний пенсионер. До приезда скорой помощи скончались водитель и пассажир иномарки.

Не удалось спасти и водителя Нивы - он умер в реанимации Великолукской больницы. В ДТП спасся только мальчик 2004 года рождения, но у него - множественные переломы и разрывы внутренних органов. В ГИБДД добавляют: предполагаемый виновник аварии не имел водительского удостоверения, да и саму машину взял без разрешения - у сожительницы. Женщина позже обратилась в полицию по факту угона иномарки.

Виктория Парфенова

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