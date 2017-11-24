Михаил Ведерников договорился о реализации в регионе программы по развитию и поддержке чтения

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.11.2017 14:59

В ближайшие три года на территории Псковской области будет реализована программа развития и поддержки чтения, направленная на увеличение количества читающего населения и популяризацию книги среди молодежи. Администрация региона намерена осуществить этот проект в сотрудничестве с Российским книжным союзом (РКС). Как сообщили ГТРК «Псков» в пресс-службе администрации региона, договоренность об этом была достигнута в четверг, 23 ноября, в рамках встречи временно исполняющего обязанности Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя комитета по региональному развитию РКС Марины Абрамовой.

Социальные проекты Российского книжного союза нацелены на развитие инфраструктуры чтения, при этом их реализация идет исключительно за счет внебюджетных средств. В первую очередь речь идет о повышении доступности книги с помощью школьных и мобильных библиотек, проведении различных мероприятий с участием молодых российских авторов, получивших мировую известность, а также размещении социальной рекламы.Один из таких проектов предполагает размещение в общедоступных местах QR-кодов для бесплатного скачивания книг, в том числе литературных новинок. Михаил Ведерников предложил рассмотреть в качестве площадок для их размещения парковые зоны города, а также зоны ожидания в псковском аэропорту, на железнодорожных и автовокзалах, в поликлиниках Пскова, Великих Лук и в районах области.

Еще одним направлением двустороннего взаимодействия может стать создание в Пскове регионального книжно-досугового центра чтения, где был бы максимально широко представлен ассортимент книжной продукции всех существующих в России издательств.Михаил Ведерников также предложил провести на территории Псковской области масштабный книжный фестиваль с участием Республики Беларусь и стран Балтии, который, по его словам, мог бы стать одной из площадок Международных Ганзейских дней Нового времени в 2019 году.Подытоживая обсуждение, врио Губернатора Михаил Ведерников поблагодарил Российский книжный союз за внимание к региону, отметив, что его деятельность очень важна. «Культура чтения имеет важное значение не только для жителей Псковской области, но и страны в целом. Я вижу много позитивных точек роста: это и образование, и развитие интересных молодежных форматов. Надеюсь, что у нас с вами получится все задуманное реализовать», — сказал он.

Ожидается, что соглашение о сотрудничестве между Администрацией Псковской области и Российским книжным союзом будет подписано в декабре текущего года. Кроме того, будет создана межведомственная рабочая группа по развитию инфраструктуры книги и чтения в регионе, в состав которой войдут представители сфер образования, культуры, экономики и других.