День морской пехоты ВМФ отмечают сегодня в Пскове

312-ю годовщину образования морской пехоты ВМФ отмечают сегодня в Пскове. Почтить память павших в годы Великой Отечественной войны и возложить цветы на могилу Вадима Ратьковского, погибшего в бою за освобождение города Острова, пришли активисты региональной общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" и псковские школьники.
Торжественные мероприятия в канун праздника морских пехотинцев продолжились в музее флота. Здесь, в рамках партийного проекта «Единой России» "Историческая память", начала свою работу первая региональная научно-практическая конференция, посвященная истории морской пехоты, в частности, военным операциям с участием морских пехотинцев на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Светлана Константинова
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Ноябрь 2017
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