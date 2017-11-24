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День морской пехоты ВМФ отмечают сегодня в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.11.2017 14:44

312-ю годовщину образования морской пехоты ВМФ отмечают сегодня в Пскове. Почтить память павших в годы Великой Отечественной войны и возложить цветы на могилу Вадима Ратьковского, погибшего в бою за освобождение города Острова, пришли активисты региональной общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" и псковские школьники.

Торжественные мероприятия в канун праздника морских пехотинцев продолжились в музее флота. Здесь, в рамках партийного проекта «Единой России» "Историческая память", начала свою работу первая региональная научно-практическая конференция, посвященная истории морской пехоты, в частности, военным операциям с участием морских пехотинцев на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Светлана Константинова

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