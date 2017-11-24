В Пскове проходит чемпионат области по пулевой стрельбе

В Пскове определилась лучшая команда по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. На чемпионате области больше всего очков набрали спортсмены из Куньинского района. Соревнования проходят в течение четырёх дней и продлятся до воскресенья. Сегодня в тире в личном первенстве состязались спортсмены Пскова и Великих Лук.
Стрелки выполняли олимпийские упражнения - стреляли из пневматического оружия. Эти упражнения требуют от спортсменов большой подготовки и выдержки. Например, в стрельбе из пистолета необходимо в течение часа сделать сорок выстрелов. Из оружия, вес которого более килограмма, стреляют полностью вытянутой рукой.
Виктория Писукова
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Ноябрь 2017
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