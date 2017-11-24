Псков активно готовится к международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в 2019 году. Рабочие ремонтируют спортобъекты, учреждения культуры, ремонтируют дороги и тротуары. Что удалось сделать, что еще предстоит? Какие культурные мероприятия ждут псковичей и гостей города в Ганзейские дни? Об этом поговорим в программе "Постфактум".
Слушайте на "Радио России-Псков" 24 ноября в 18.10
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Ноябрь 2017
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