Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.11.2017 14:28

Псков активно готовится к международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в 2019 году. Рабочие ремонтируют спортобъекты, учреждения культуры, ремонтируют дороги и тротуары. Что удалось сделать, что еще предстоит? Какие культурные мероприятия ждут псковичей и гостей города в Ганзейские дни? Об этом поговорим в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 24 ноября в 18.10