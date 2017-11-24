26 ноября в 20-ый раз в России отметят День матери. Как изменился образ мамы за два десятилетия? Какие они - современные матери? И почему хештег #ЯЖЕМАТЬ в интернете имеет негативную окраску? Эти и другие вопросы обсудим 24 ноября с 17.05 в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков».
Гости студии: Председатель Псковского отделения "Союза женщин России" Наталья Никифорова и мама двоих детей Ольга Банникова.
Присоединяйтесь к эфиру, поздравляйте своих матерей по телефону 62-80-30 и пишите комментарии в нашей группе ВКонтакте, мы обязательно озвучим их в эфире.
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3