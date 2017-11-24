Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.11.2017 11:45

26 ноября в 20-ый раз в России отметят День матери. Как изменился образ мамы за два десятилетия? Какие они - современные матери? И почему хештег #ЯЖЕМАТЬ в интернете имеет негативную окраску? Эти и другие вопросы обсудим 24 ноября с 17.05 в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков».

Гости студии: Председатель Псковского отделения "Союза женщин России" Наталья Никифорова и мама двоих детей Ольга Банникова.

Присоединяйтесь к эфиру, поздравляйте своих матерей по телефону 62-80-30 и пишите комментарии в нашей группе ВКонтакте, мы обязательно озвучим их в эфире.

