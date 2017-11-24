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Криминальные новости региона смотрите в программе «Дежурная часть. Псков» 24 ноября на телеканале «Россия 24» в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.11.2017 11:35

Смотрите в рубрике "Вести. Дежурная часть. Псков": Страшная находка в Островском районе: в поле обнаружено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Нетрезвого водителя задержали инспекторы Госавтоинспекции. Слёз сдержать он не смог: возможную потерю прав - оплакал прямо в машине ГИБДД. Вынесен приговор майору полиции в отставке: в Порховском районе он организовал нарколабораторию. Каков вердикт суда?

Об этом и не только смотрите в пятницу 24 ноября на канале «Россия-24» в 19.45 и в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" в программе "События недели" в 8.45.

Виктория Парфенова

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