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В Великих Луках зафиксирован повышенный уровень заболеваемости пневмонией

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.11.2017 11:33

Сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук. Наиболее сложная ситуация в гимназии имени Софьи Ковалевской. Здесь в одном из классов заболело сразу 14 детей. Отметим, если в коллективе заболевает более 5 человек одновременно, то случаи считаются групповыми. В областном центре подобных не зафиксировано. В целом, в регионе в этом году пневмонией заразились около 3 тысяч человек, половина из них - дети.

Добавим, что наиболее серьёзные последствия от этого заболевания, вплоть до летального исхода, обычно бывают у людей старшего возраста. Если детей от пневмонии теперь прививают, то взрослые люди должны позаботиться о себе сами.

Ирина Медведкина

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