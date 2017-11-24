В Великих Луках зафиксирован повышенный уровень заболеваемости пневмонией

Сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук. Наиболее сложная ситуация в гимназии имени Софьи Ковалевской. Здесь в одном из классов заболело сразу 14 детей. Отметим, если в коллективе заболевает более 5 человек одновременно, то случаи считаются групповыми. В областном центре подобных не зафиксировано. В целом, в регионе в этом году пневмонией заразились около 3 тысяч человек, половина из них - дети.
Добавим, что наиболее серьёзные последствия от этого заболевания, вплоть до летального исхода, обычно бывают у людей старшего возраста. Если детей от пневмонии теперь прививают, то взрослые люди должны позаботиться о себе сами.
Ирина Медведкина
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