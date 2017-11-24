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В Порховском районе монахини через суд выселяют пожилых женщин на улицу

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.11.2017 11:31

В деревне Жаборы Порховского района 4 пожилые женщины могут оказаться на улице. Из дома пенсионерок выселяют монахини местного храма. «Вести» рассказывали эту историю полтора года назад. Дело в том, что здание, в котором живут женщины принадлежит не им, а местному приходу. Спорный вопрос дошёл до суда.

Виктория Писукова, Юрий Ильин

 

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