В Порховском районе монахини через суд выселяют пожилых женщин на улицу

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.11.2017 11:31

В деревне Жаборы Порховского района 4 пожилые женщины могут оказаться на улице. Из дома пенсионерок выселяют монахини местного храма. «Вести» рассказывали эту историю полтора года назад. Дело в том, что здание, в котором живут женщины принадлежит не им, а местному приходу. Спорный вопрос дошёл до суда.

Виктория Писукова, Юрий Ильин