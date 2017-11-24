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Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.11.2017 11:29

О новом виде мошенничества предупреждает жителей области Пенсионный фонд Пскова. В последнее время в интернете появились сайты, где при помощи номера СНИЛС или паспортных данных предлагают проверить наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов. Мошенники обещают гражданам моментально перевести на счёт якобы положенные к выплате суммы около 100 тысяч рублей.

Пенсионный фонд призывает игнорировать такие предложения и не разглашать персональные данные. Также Пенсионный фонд в очередной раз напоминает гражданам, что его сотрудники не ходят по домам. Как правило, ими представляются агенты негосударственных пенсионных фондов, которые предлагают перевести накопительную часть пенсии в определённый банк. Население призывают проверять документы таких агентов и внимательно читать заявления, которые предлагают подписать.

Ирина Коваленко

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