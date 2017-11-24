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Семья из Опочецкого района признана «Семьей года» на всероссийском конкурсе

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.11.2017 10:43

Многодетная семья Зоновых из Опочецкого района стала победителем Второго всероссийского конкурса «Семья года» как хранители традиций. Сейчас Зоновы находятся в Москве, где сегодня пройдёт вручение наград. Валерий и Татьяна Зоновы вместе уже двадцать шесть лет. У них три дочери и два внука. Многие годы всей семьёй изучают и поддерживают традиции национальной славянской культуры.

В этом году Всероссийский конкурс объединил больше трёхсот семей из восьмидесяти регионов страны. Его цель - повышение престижа семейного образа жизни.

Надежда Прыгина

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