Следствие озвучило предварительную версию причины смерти подростка в псковском подъезде

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.11.2017 23:05

Областной Следственный комитет проводит проверку по факту смерти подростка в подъезде одного из псковских домов. Тело 14-летнего мальчика обнаружили во вторник. По предварительным данным СКР, "с целью одурманивания ребенок вдыхал в себя содержимое аэрозольного баллончика бытового назначения, который реализуется в свободном доступе и был приобретён в одном из городских магазинов. После вдыхания газа подросток потерял сознание и скончался".

Версию следствия подтверждают и местные жители. Известно, что погибший юноша учился в десятом лицее. В социальных сетях одноклассники выражают соболезнования и выставляют фото со свечами. По информации Псковской ленты новостей со ссылкой на собственные источники, от этого же вещества пострадал, как минимум, ещё один подросток. Его госпитализировали.

Надежда Прыгина