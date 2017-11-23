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Следствие озвучило предварительную версию причины смерти подростка в псковском подъезде

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.11.2017 23:05

Областной Следственный комитет проводит проверку по факту смерти подростка в подъезде одного из псковских домов. Тело 14-летнего мальчика обнаружили во вторник. По предварительным данным СКР,  "с целью одурманивания ребенок вдыхал в себя содержимое аэрозольного баллончика бытового назначения, который реализуется в свободном доступе и был приобретён в одном из городских магазинов. После вдыхания газа подросток потерял сознание и скончался".

Версию следствия подтверждают и местные жители. Известно, что погибший юноша учился в десятом лицее. В социальных сетях одноклассники выражают соболезнования и выставляют фото со свечами. По информации Псковской ленты новостей со ссылкой на собственные источники, от этого же вещества пострадал, как минимум, ещё один подросток. Его госпитализировали.

Надежда Прыгина

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