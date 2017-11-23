Михаил Ведерников провел личный прием граждан

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.11.2017 18:43

Личный прием граждан по поручению Президента РФ провел в четверг, 23 ноября, временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников в региональной общественной приемной Главы государства. К врио губернатора обратился инвалид-колясочник Владислав Фокин с жалобой на своё плохое жилье. Дом признан аварийным.

Он будет расселен по специальной программе, однако это произойдет не скоро. А пока, как заверил глава администрации Пскова Игорь Калашников, юноше найдут квартиру для временного проживания. А жители Великих Лук пожаловались на некачественный капитальный ремонт крыши в их доме. К тому же, подрядчик накануне летних дождей снял старую кровлю, и вода залила больше 20 квартир. Как пояснил руководитель Фонда капремонта Сергей Макарченко, подрядчик согласился компенсировать ущерб, сделать ремонт или выплатить компенсацию.

Иван Павлов