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«Убитые дороги» совместно с ГИБДД раздают псковским водителям наклейки со знаком «Шипы»

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.11.2017 17:16

Более двухсот наклеек со знаком шипованные шины планируют раздать водителям Пскова активисты движения "Убитые дороги" вместе с сотрудниками ГИБДД города. Сегодня первые наклейки они вручили водителям, которые оформляют документы на машину в отделении МРЭО.

Полсотни знаков разошлись за несколько минут. Еще одну партию активисты раздавали вместе с инспекторами ГИБДД - останавливали машины, вручали наклейку и предупреждали об ответственности. За отсутствие знака шипованные шины на задней стороне автомобиля предусмотрен штраф пятьсот рублей. В ближайшее время "Убитые дороги" планируют раздать водителям еще одну партию наклеек.

Виктория Парфёнова. Владимир Шагапов

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