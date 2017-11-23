«Убитые дороги» совместно с ГИБДД раздают псковским водителям наклейки со знаком «Шипы»

Более двухсот наклеек со знаком шипованные шины планируют раздать водителям Пскова активисты движения "Убитые дороги" вместе с сотрудниками ГИБДД города. Сегодня первые наклейки они вручили водителям, которые оформляют документы на машину в отделении МРЭО.
Полсотни знаков разошлись за несколько минут. Еще одну партию активисты раздавали вместе с инспекторами ГИБДД - останавливали машины, вручали наклейку и предупреждали об ответственности. За отсутствие знака шипованные шины на задней стороне автомобиля предусмотрен штраф пятьсот рублей. В ближайшее время "Убитые дороги" планируют раздать водителям еще одну партию наклеек.
Виктория Парфёнова. Владимир Шагапов
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3