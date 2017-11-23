Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.11.2017 17:04

Мир классической музыки. Какие тенденции в классической музыке есть сегодня? Тяжело ли пробиться юному музыканту на мировую арену? И возможно ли зарабатывать на классической музыке? Узнаем в эфире программы "Стартовая площадка".

Гость программы: участник и лауреат международных конкурсов и фестивалей, пианист Никита Волов.

Слушайте на "Радио России-Псков" 24 ноября с 7.20