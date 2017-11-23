Мир классической музыки. Какие тенденции в классической музыке есть сегодня? Тяжело ли пробиться юному музыканту на мировую арену? И возможно ли зарабатывать на классической музыке? Узнаем в эфире программы "Стартовая площадка".
Гость программы: участник и лауреат международных конкурсов и фестивалей, пианист Никита Волов.
Слушайте на "Радио России-Псков" 24 ноября с 7.20
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3