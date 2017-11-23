Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.11.2017 16:23

Одному из крупнейших печатных изданий региона - газете "Псковская правда" - 100 лет. Образованная в годы революции, она освещала все важные события общественной, политической и культурной жизни области. Чем "Псковская правда" держит читателя сегодня, и как отмечает 100-летний юбилей?

Об этом - в интервью на телеканале "Россия 24.Псков"

В студии - врио главного редактора "Псковской правды" Юлия Шарипова.

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