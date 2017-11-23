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Секреты создания новостей узнали ученики 22-й школы на экскурсии в ГТРК «Псков»

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.11.2017 16:18

К нам в телецентр на экскурсию пришли ученики 22 школы. Ребята признались, давно хотели увидеть процесс создания новостей, ТВ и радиопрограмм изнутри, поэтому сегодня сделали для себя много открытий.

Первое, что всегда удивляет наших гостей, так это то, что телевидение - не только ведущие, операторы и корреспонденты, но и десятки других профессий. В нашем телецентре работают больше ста человек, от которых зависит конечный результат. Своими профессиональными секретами со школьниками поделились монтажеры, звукорежиссеры, инженеры. Ребята узнали, кто пишет музыку для программ, промо-роликов и прогноза погоды, как ведущему удаётся запомнить длинный текст и не бояться задавать вопросы звёздам. И на себе испытали, что же такое - будни ТВ и радиожурналиста.

Дина Перевозчикова

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