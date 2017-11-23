Из десяти претендентов на пост Главы Администрации Пскова на финишную прямую вышли семеро

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.11.2017 16:03

Двоих кандидатов - Сергея Лаврененко и Сергея Федорова - до второго этапа конкурса не допустила конкурсная комиссия. Поскольку стаж управленческой деятельности ни у первого, ни у второго кандидата не соответствует, судя по представленным документам, необходимым требованиям.

Третий претендент - Дмитрий Таратынов - отозвал свою кандидатуру сам, прямо во время процедуры собеседования, где каждый из претендентов имел возможность изложить свое видение дальнейшего развития города и городского хозяйства, а также ответить на вопросы членов конкурсной комиссии. Окончательное решение депутаты Городской Думы примут на сессии двадцать восьмого ноября.

Светлана Константинова