Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.11.2017 16:01

В Пскове прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на будущий год. К обсуждению главного финансового документа присоединились заместители губернатора, руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления, представители законодательной ветви власти, общественники. Какие параметры содержит областной бюджет на 2018 год, и как главный финансовый документ оценили чиновники? Обсудим в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 23 ноября в 18.10