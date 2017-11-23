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Результаты публичных слушаний по бюджету на 2018 год обсудим в программе "Постфактум" на "Радио России-Псков" 23 ноября в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.11.2017 16:01

Результаты публичных слушаний по бюджету на 2018 год обсудим в программе В Пскове прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на будущий год. К обсуждению главного финансового документа присоединились заместители губернатора, руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления, представители законодательной ветви власти, общественники. Какие параметры содержит областной бюджет на 2018 год, и как главный финансовый документ оценили чиновники? Обсудим в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 23 ноября в 18.10

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