Некоторые псковичи недовольны ремонтом дворов по программе «Городская среда»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.11.2017 15:48

Некоторые псковичи отказываются принимать работы во дворах, отремонтированных по программе "Городская среда". По крайней мере, пока их замечания не устранит подрядчик. Например, жители дома на Конной,5 считают, что проект реконструкции их двора не был должным образом рассчитан и согласован с ресурсоснабжающими организациями.

Из-за этого бордюрный камень мешает специалистам обслуживать телефонный кабель, а новые асфальтовые дорожки не вписываются в сложившийся дворовый ландшафт. Кроме того, рабочие сломали шлагбаум, ограничивающий въезд во двор, и по словам жильцов, отказываются его чинить.

Подробности этой истории - в субботу 25 ноября в 8:45 в очередном выпуске программы Виталия Михайлова "Жилой Блог".

Виталий Михайлов