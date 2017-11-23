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Тело погибшего восьмиклассника обнаружили на 14-м этаже многоэтажки

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.11.2017 15:48

Мальчика, погибшего сегодня в Пскове, предположительно, от отравления токсинами, обнаружили на 14-м этаже многоэтажки. По словам жителей дома, сначала на место прибыли медики, они констатировали смерть, после появилась полиция.

Напомним, сегодня в Управлении образования города сообщили о том, что погиб восьмиклассник. Известно, что юноша учился в десятом лицее. Отметим, Псковская лента новостей, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что ребёнок умер, надышавшись токсичными веществами. Рядом с телом обнаружен флакончик. Издание утверждает, от этого же вещества пострадал как минимум ещё один подросток, его госпитализировали. Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств гибели юноши. Социальные сети, тем временем, скорбят. Одноклассники погибшего выражают соболезнования и выставляют фото со свечами.

Регина Кадырова

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