Автопоезд с грузом для Белорусской АЭС проехал сегодня через Великие Луки

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.11.2017 15:33

В соседнюю республику большегруз везёт транспортный шлюз для атомной электростанции. Автопоезд длиной в 22 метра, высотой без малого 9 метров и весом 221 тонну занял 2 дорожных полосы, поэтому движение на нескольких улицах города перекрыли. Кроме того, пришлось поднимать, а где-то и демонтировать, электрические, телефонные и интернет-сети.

Колонну сопровождала спецрота ГИБДД. За происходящим с интересом наблюдали жители Великих Лук. Для водителя большегруза, по его словам, такое путешествие - обычная работа, а на подготовку маршрута потребовался не один месяц.

Лариса Чурикова