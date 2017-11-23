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Автопоезд с грузом для Белорусской АЭС проехал сегодня через Великие Луки

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.11.2017 15:33

В соседнюю республику большегруз везёт транспортный шлюз для атомной электростанции. Автопоезд длиной в 22 метра, высотой без малого 9 метров и весом 221 тонну занял 2 дорожных полосы, поэтому движение на нескольких улицах города перекрыли. Кроме того, пришлось поднимать, а где-то и демонтировать, электрические, телефонные и интернет-сети.

Колонну сопровождала спецрота ГИБДД. За происходящим с интересом наблюдали жители Великих Лук. Для водителя большегруза, по его словам, такое путешествие - обычная работа, а на подготовку маршрута потребовался не один месяц.

Лариса Чурикова

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