В Псков с дружеским визитом прибыла делегация ветеранов из Витебской области

Сегодня с дружеским визитом в Псков прибыла делегация ветеранов из Витебской области. По традиции гости из Белоруссии возложили цветы к памятнику Шестой роте в Черехе. Почтили память погибших десантников минутой молчания. Витебские ветераны пробудут на Псковщине два дня. Для них организована большая культурная программа.
В рамках визита пройдет встреча с руководством нашего региона. Кроме этого, посетят культурные места нашей области, а также ряд промышленных и сельскохозяйственных объектов. Этот визит гостей из Белоруссии проходит в рамках дружественного соглашения между ветеранскими организациями Псковской и Витебской областей, которое они заключили четыре года назад. Ежегодно представители двух ветеранских организаций встречаются либо у нас, либо в Белоруссии. И обязательно собираются в июле на Кургане Дружбы.
Ирина Медведкина
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