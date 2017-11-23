logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

Сумма налоговых поступлений в бюджет Псковской области в этом году увеличилась

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 23.11.2017 15:16

Более 15 миллиардов рублей поступило в консолидированный бюджет Псковской области за 10 месяцев. Об этом сегодня заявил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Сергей Токарев на коллегии, посвященной профессиональному празднику. Увеличились поступления в федеральный бюджет – это почти 3 миллиарда рублей с темпом роста 140%, больше чем в прошлом году.

Наибольший рост в этом году продемонстрировали поступления по налогам на добавленную стоимость, на доходы физических лиц, на совокупный доход, а также имущественные налоги.

Андрей Удалов

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Хлебосол
Kinza
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк