Сумма налоговых поступлений в бюджет Псковской области в этом году увеличилась

Более 15 миллиардов рублей поступило в консолидированный бюджет Псковской области за 10 месяцев. Об этом сегодня заявил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Сергей Токарев на коллегии, посвященной профессиональному празднику. Увеличились поступления в федеральный бюджет – это почти 3 миллиарда рублей с темпом роста 140%, больше чем в прошлом году.
Наибольший рост в этом году продемонстрировали поступления по налогам на добавленную стоимость, на доходы физических лиц, на совокупный доход, а также имущественные налоги.
Андрей Удалов
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Ноябрь 2017
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