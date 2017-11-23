Сумма налоговых поступлений в бюджет Псковской области в этом году увеличилась

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.11.2017 15:16

Более 15 миллиардов рублей поступило в консолидированный бюджет Псковской области за 10 месяцев. Об этом сегодня заявил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Сергей Токарев на коллегии, посвященной профессиональному празднику. Увеличились поступления в федеральный бюджет – это почти 3 миллиарда рублей с темпом роста 140%, больше чем в прошлом году.

Наибольший рост в этом году продемонстрировали поступления по налогам на добавленную стоимость, на доходы физических лиц, на совокупный доход, а также имущественные налоги.

Андрей Удалов