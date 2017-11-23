В Пскове отреставрируют канализационную станцию у многоэтажек на улице Алехина

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.11.2017 15:22

2 миллиона рублей будет выделено в следующем году на реконструкцию канализационной станции у многоэтажек на улице Алехина в Пскове. Об этом на приеме граждан врио губернатора Михаилом Ведерниковым рассказал глава администрации Пскова Игорь Калашников. В приемную обратился житель этого микрорайона Сергей Матвеев. Он много лет доказывал, что из трубы около многоэтажек вытекают сточные воды и попадают в ручей, а оттуда в Великую.

Это происходит из-за засорения канализации отходами - в высотках нет мусоропровода. Реконструкция канализации запланирована на следующий год. Также к врио губернатора обратился инвалид-колясочник Владислав Фокин с жалобой на своё плохое жилье. Дом признан аварийным. Он будет расселен по специальной программе, однако это произойдет не скоро. А пока, как заверил глава администрации Пскова Игорь Калашников, юноше найдут квартиру для временного проживания. А жители Великих Лук пожаловались на некачественный капитальный ремонт крыши в их доме. К тому же, подрядчик накануне летних дождей снял старую кровлю, и вода залила больше 20 квартир. Как пояснил руководитель Фонда капремонта Сергей Макарченко, подрядчик согласился компенсировать ущерб, сделать ремонт или выплатить компенсацию.

Иван Павлов