В Пскове погиб подросток, предположительно, надышавшись токсичными веществами

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.11.2017 12:45

В Пскове погиб восьмиклассник, об этом сообщили сегодня в Управлении образования города. Юноша был обнаружен мёртвым в подъезде жилого дома на улице Юбилейной два дня назад. Известно, что учился он в десятом лицее.

Отмечу, Псковская лента новостей, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что ребёнок умер, надышавшись токсичными веществами. Рядом с телом обнаружен флакончик. Издание утверждает, от этого же вещества пострадал ещё один подросток, сейчас он находится в больнице. Добавлю, правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств гибели юноши. Социальные сети, тем временем, скорбят. Одноклассники погибшего выражают соболезнования и выставляют фото со свечами.

Управление образования Псковской области проводит служебную проверку по факту смерти школьника. Как сообщил руководитель ведомства Александр Седунов, специалисты выясняют все подробности произошедшего. О ситуации доложено ВРИО губернатора. Завтра ЧП рассмотрят на внеочередном заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних.

Регина Кадырова