Управляющие компании обязаны закрашивать рекламу наркотиков на стенах в течение 3-х дней после предписания полиции

Управляющие компании обязаны в трехдневный срок закрасить рекламу наркотических веществ на стенах домов, после предписания наркополиции. Об этом в прямом эфире радиостанции «Маяк-Псков» рассказала начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Псковской области, подполковник полиции Ольга Мирвалиева.
Однако из-за достаточно большого объёма такой рекламы, коммунальщики с этим справится не могут. В итоге незаконные объявления продолжают встречаться на стенах. В некоторых случаях сотрудники Управления совместно с волонтерами самостоятельно закрашивали надписи с рекламой, хотя в их непосредственные обязанности это не входит.
Арсений Иванов
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3