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Управляющие компании обязаны закрашивать рекламу наркотиков на стенах в течение 3-х дней после предписания полиции

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.11.2017 08:34

Управляющие компании обязаны закрашивать рекламу наркотиков на стенах в течение 3-х дней после предписания полиции Управляющие компании обязаны в трехдневный срок закрасить рекламу наркотических веществ на стенах домов, после предписания наркополиции. Об этом в прямом эфире радиостанции «Маяк-Псков» рассказала начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Псковской области, подполковник полиции Ольга Мирвалиева.

Однако из-за достаточно большого объёма такой рекламы, коммунальщики с этим справится не могут. В итоге незаконные объявления продолжают встречаться на стенах. В некоторых случаях сотрудники Управления совместно с волонтерами самостоятельно закрашивали надписи с рекламой, хотя в их непосредственные обязанности это не входит.

Арсений Иванов

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