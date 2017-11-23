Управляющие компании обязаны закрашивать рекламу наркотиков на стенах в течение 3-х дней после предписания полиции

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.11.2017 08:34

Управляющие компании обязаны в трехдневный срок закрасить рекламу наркотических веществ на стенах домов, после предписания наркополиции. Об этом в прямом эфире радиостанции «Маяк-Псков» рассказала начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Псковской области, подполковник полиции Ольга Мирвалиева.

Однако из-за достаточно большого объёма такой рекламы, коммунальщики с этим справится не могут. В итоге незаконные объявления продолжают встречаться на стенах. В некоторых случаях сотрудники Управления совместно с волонтерами самостоятельно закрашивали надписи с рекламой, хотя в их непосредственные обязанности это не входит.

Арсений Иванов