Псковская область – среди отстающих регионов по формированию комфортной городской среды

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.11.2017 12:00

Псковская область попала в число отстающих регионов по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Рейтинг составили эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта. Главным критерием при оценке был уровень взаимодействия жителей и чиновников в процессе подготовки к ремонту дворовых территорий и общественных пространств. Несмотря на это, в нашем регионе есть пример, когда творческий подход и грамотный контроль делают город краше.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин