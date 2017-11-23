Псковская область – среди отстающих регионов по формированию комфортной городской среды

Псковская область попала в число отстающих регионов по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Рейтинг составили эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта. Главным критерием при оценке был уровень взаимодействия жителей и чиновников в процессе подготовки к ремонту дворовых территорий и общественных пространств. Несмотря на это, в нашем регионе есть пример, когда творческий подход и грамотный контроль делают город краше.
Лариса Чурикова, Юрий Павкин
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Ноябрь 2017
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